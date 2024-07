Di Lorenzo la fumata bianca è ancora distante | spunta la richiesta del capitano al club!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) In casa Napoli si è innalzato un vero e proprio polverone. Quest’ultimo, ha come protagonista Giovanni Di. Da diverse settimane, in casa Napoli si respira un’aria “pesante”. L’avvento di Antonio Conte in città ha riportato entusiasmo in tutto l’ambiente ed anche nei calciatori stessi. Ciò nonostante, però, le scorie derivanti dalla passata stagione lascianoqualche malumore tra le file azzurre. Tra i protagonisti di tale affermazione, c’è senza dubbio Giovanni Di. Quest’ultimo, prosegue il proprio braccio di ferro con la società, vista ladi cessione palesata nelle ultime settimane. Naturalmente, la volontà di approdare altrove non è mai stata palesata da parte del calciatore. Infatti, a lavorare per lui c’è Mario Giuffredi, noto procuratore.