Calcagno sul vincolo sportivo | Merito e tempistiche sbagliate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “Un provvedimento che contestiamo sia nel, sia nelle“. Così il presidente dell’associazione italiana calciatori, Umberto, intervenuto oggi in audizione alla Commissione Ambiente della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 giugno 2024, n. 89 relativo alla proroga del. Il presidente Aic ha sottolineato: “La data di pubblicazione è del 29 giugno scorso, un giorno prima della fine della stagione sportiva, con migliaia di nostri associati e associate che avevano già programmato il futuro e si sono improvvisamente ritrovati vincolati per un’altra stagione. Questo provvedimento non solo ha illegittimamente prorogato un istituto che era stato cancellato dal decreto n.