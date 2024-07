Bottaro va Dron resta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Giorgioha detto addio a Ravenna. L’ufficialità è arrivata ieri nel primo pomeriggio, quando la Reale Mutua Torino, società ambiziosa di serie A2, ha comunicato il suo arrivo, specificando che sotto la Mole ricoprirà il ruolo di Direttore Generale e di Direttore Sportivo. Ora la curiosità è sapere se Lorenzo Nicoletti verrà promosso a General Manager conche sarà una sorta di ‘consulente esterno’ o se arriverà una nuova figura dirigenziale. Intanto a Ravenna continua il mercato, con la squadra da ‘battaglia’ promessa da Gabrielli che sta nascendo. La nuova OraSì avrà maggiore esperienza rispetto alla precedente, ma il budget sarà identico a quello dello scorso anno. Giusta quindi la strategia della dirigenza, che ha deciso di rinunciare momentaneamente allo straniero aspettando magari i ‘saldi di fine mercato’, per potersi concentrare su un roster con dieci giocatori nelle rotazioni di cui sei senior e quattro under, ovvero nati dal 2004 in giù.