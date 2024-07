Basket | il nuovo play della Unahotels sta giocando con l’Under 20 Gallo strepitoso in azzurro Oltre a dare ’luce’ fa tanti punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Si sta mettendo in mostra con l’Italia Under 20, il neo-acquistoFilippo. Ilbiancorosso ha sfornato ottime prestazioni al quadrangolare amichevole "Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin" in preparazione all’Europeo di categoria che si svolgerà in Polonia, a Gdynia, dal 13 al 21 luglio prossimi. Dopo la vittoria contro la Slovenia per 81-71 doveha messo a referto 19, secondo miglior realizzatore, l’Italia di coach Galbiati si è ripetuta contro la Spagna per 90-85 dopo un supplementare conancora sugli scudi, autore di 16, top-scorer italiano. Infine, nella terza gara contro la Grecia, ilha messo a segno 9ma l’Italia ha ceduto il passo per 81-85 concludendo al secondo posto.