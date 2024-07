Aereo Boeing perde ruota durante il decollo | paura tra i 174 passeggeri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Un episodio imbarazzante scuote il mondo dell’aviazione: lunedì undi linea757-200 ha perso uno pneumaticoildall’aeroporto di Los Angeles. L’incidente rappresenta l’ennesimo contrattempo per il gigante dei velivoli Usa, già alle prese con una serie di guasti tecnici e malfunzionamenti che mettono in discussione la sua reputazione. La compagnia americana United Airlines, che operava il volo, ha confermato l’accaduto con un comunicato stampa ufficiale. “Laè stata recuperata a Los Angeles e stiamo indagando sulle cause di questo evento”, ha dichiarato un portavoce della compagnia. L’, un757-200 con a bordo 174e sette membri dell’equipaggio, era diretto a Denver in Colorado. Nonostante lamancante, è riuscito a compiere un atterraggio senza danni, arrivando a destinazione con un ritardo di soli 25 minuti.