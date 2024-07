Adescava automobilisti per far rubare le auto ai complici | domiciliari per una donna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’8 luglio, a Napoli, i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli “arresti” emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale di Salerno a carico di R.R.P., domiciliata nel capoluogo partenopeo, indagata per tre ipotesi delittuose riconducibili ai delitti di furto aggravato, perpetrate in concorso con persone allo stato da identificare. ll Giudice, nel provvedimento cautelare, ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagata che, tra gennaio e marzo 2023, attirando l’attenzione di ignariattraverso la richiesta di informazioni stradali, avrebbe consentito ai suoidi introdursi con destrezza in alcunemobili e di impossessarsi dei beni custoditi nell’abitacolo dellevetture.