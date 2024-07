Accoltellò il poliziotto Di Martino chiesto il processo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Il viceispettore della Polizia di Stato, Christian Di, è riuscito a salvarsi, grazie alle delicate operazioni chirurgiche all’ospedale Niguarda. Per l’uomo che lo ha accoltellato la sera dell’8 maggio scorso, il 37enne marocchino Hassine Hamis, irregolare in Italia, la Procura di Milano hailper una sfilza di reati. Tentato omicidio, resistenza, lesioni nei confronti di altri due agenti, porto del coltello (lungo 30 centimetri e con lama di 20) e false attestazioni sull’identità, perché in occasione dei vari controlli delle forze dell’ordine negli anni si era presentato con 22 alias diversi. Gli vengono contestate anche le lesioni ai danni di una donna che quella sera venne colpita alla testa da sassi presi dalla massicciata ferroviaria e che il 37enne lanciò dall’alto su una via adiacente alla stazione.