4×4 | un thriller argentino che tiene con il fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Introduzione: “4×4” è un filmdel 2019 diretto da Mariano Cohn e interpretato da Peter Lanzani, Dady Brieva e Luis Brandoni. Questopsicologico cattura l’attenzione del pubblico fin dai primi minuti e si sviluppa in un crescendo di tensione e colpi di scena. Ambientato quasi interamente all’interno di un’auto, “4×4” esplora temi di giustizia, vendetta e sopravvivenza in un contesto urbano che riflette le complessità sociali e morali dell’Argentina contemporanea. Tutto sul claustrofobico“4×4” – VelvetMagTrama La trama di “4×4” ruota attorno a Ciro, un giovane ladruncolo interpretato da Peter Lanzani, che decide di rubare una lussuosa SUV parcheggiata in una strada di Buenos Aires. Dopo essere entrato nel veicolo, Ciro scopre rapidamente che è intrappolato all’interno: l’auto è stata trasformata in una sorta di prigione tecnologica con vetri antiproiettile e un sistema di sicurezza impenetrabile.