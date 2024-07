Wimbledon 2024 Novak Djokovic regola in tre set Holger Rune e si qualifica per i quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il serboè l’ultimo tennistato aidi finale del torneo di singolare maschile di: il numero 2 del seeding e del mondoin tre set il danese, testa di serie numero 15, con lo score di 6-3 6-4 6-2 in due ore e cinque minuti di gioco. Al prossimo turno per il balcanico ci sarà l’australiano Alex de Minaur, numero 9 del tabellone. Nel primo set inizio furibondo di, che vince i primi 12 punti giocati e vola in un amen sul 3-0 non pesante.prova a restare in scia all’avversario, annullando anche un break point per il 5-1 nel sesto gioco, ma il balcanico concede appena un quindici al danese in ciascuno dei seguenti tre turni in battuta, chiudendo sul 6-3 in mezz’ora di gioco.