Traffico Roma del 08-07-2024 ore 15 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anularerallentato in carreggiata interna per lavori tra l'uscita in Nomentana e Tiburtina Invece fuori il raccordo troviamo perma anche per la presenza di un veicolo fermo tra Spinaceto e l'uscita per via di Pratica di Mare direzione Latina numero del momento ilpresenti cita e la polizia locale conferma fino a esigenze la chiusura di via Collatina per alberi in carreggiata nel tratto via delle Cerquete via Celestino Rosatelli e ricordiamo che sulla tangenziale est e rimane chiusa in direzione delle fuori Italico uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l'ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni