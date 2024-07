Sos Centro storico Vandali rifiuti e case affollate La sindaca incontra i cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dai problemi relativi aiconferiti in maniera irregolare alle abitazioni troppo, fino aiche hanno danneggiato vecchi lavatoi, aiuole pubbliche e arredi urbani. Ildi Castel del Piano, conosciuto da tutti come Poggio, ha bisogno di essere preso in considerazione dall’Amministrazione comunale perché alcune situazioni non vanno più bene e c’è bisogno di un’operazione di rigenerazione urbana. Un tempo cuore pulsante della cittadina amiatina, oggi ilcontinua ad essere un dedalo di vie, alcune delle quali molto strette dove non passano nemmeno le automobili, ma moltesono disabitate, mentre alcune sono abitate da un elevato numero di persone, più di quanto consentito dal regolamento comunale.