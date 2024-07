SE NE STA PARLANDO | IL FESTIVAL DI SANREMO SI SPOSTA PER EVITARE LA COPPA ITALIA?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 8 luglio 2024) In Rai il clima è teso dopo l’ufficializzazione delle date dei quarti di finale di, in concomitanza con ildi. Qualcuno ha scritto che si è rotta la pax televisiva con Mediaset. I vertici del calciono fanno sapere che non c’erano altre date disponibili per l’incastro tra campionato e coppe estere. L’ad di Viale Mazzini Roberto Sergio non ha preso bene la decisione e pensa oltre. “L’ipotesi sarebbe quella dire ildila settimana successiva, ovvero fra l’11 ed il 15 di febbraio. Per ora si tratta di ipotesi, ma se ne sta”, riferisce Tvblog. Scappare o sfidare? L'articolo “SE NE STA”: ILDISIPERLA? proviene da BUBINO.