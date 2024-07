Prato Diana in difesa Cellai per l’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pacchetto difensivo quasi al completo. All’appello delle conferme manca soltanto Angeli. Il, dopo Monticone, potrà contare anche per la stagione 2024-25 sul difensore Giorgio, classe ’95. Nato calcisticamente nelle giovanili del Livorno,ha collezionato 237 presenze e realizzato 14 gol nel campionato di serie D, con le maglie di Ghivizzano, Seravezza, Montecatini, Scandicci, Jolly Montemurlo. Ha vestito la maglia delprima nella stagione 2019-’20, collezionando 21 presenze e realizzando 2 gol, e poi nella seconda parte del campionato 2023-’24 dove è arrivato a dicembre, collezionando 18 presenze (12 da titolare, 6 da subentrato). Si chiude insomma una prima settimana movimentata sul fronte mercato per i biancazzurri, che sicuramente ufficializzeranno altri colpi in entrata nei prossimi giorni.