Perché la canzone di un gruppo di bambini irlandesi potrebbe diventare il brano dell’estate – Il video

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ritmo incalzante, luci stroboscopiche e soprattutto un’energia trascinante: chi si è imbattuto neldi undie nella loro, non può essere rimasto indifferente. The Spark è ilche sta facendo impazzire i social: dalla pubblicazione su YouTube, lo scorso 15 maggio, ha superato i due milioni di visualizzazioni, e i milioni di views si quintuplicano sui social che ne condividono gli estratti. Come TikTok, dove ildi giovanissimi è diventato un vero e proprio fenomeno virale. «La reazione del pubblico è stata sorprendente. L’energia e la positività dei ragazzi hanno ispirato le persone. È unadavvero orecchiabile», ha dichiarato il produttore della, Garry McCarthy. Genesi delLache sta conquistando le orecchie del web nasce da un’iniziativa, Rhyme Island, che incoraggia la creatività dei più giovani e fornisce loro strumenti e competenze per approfondire il mondo del rap.