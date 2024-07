Napoli | Di Lorenzo Kvara l’interesse per Dedic E Corbo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ile le questioni legate a Ditskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “È cambiata l’aria. Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me»”. Il nuovo allenatore delAlse lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Diquanto per. Le parole del tecnico si possono leggere in due modi: primo, il mio giocatore non è sul mercato; secondo, lo sdereno io in campo – Conte è portato all’iperbole vagamente sinistra, non a caso ammette spesso di vivere «la sconfitta come una morte apparente»”., a proposito dei giocatori di fascia Sulle corsie esterne, ilDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.