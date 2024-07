L’annuncio del Comitato Pendolari | Roma-Lido in arrivo un nuovo treno dalla metro A

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ostia, 8 luglio 2024 – “Attenzione! E’ insullaunA. Si, avete capito bene! Ebbene si, si sta concludendo l’iter amministrativo per la #cessione di 1CAF300 dellaA, andato in revisione generale a Piacenza e che sarà adattato, con tre piccoli interventi, per essere impiegato a supporto della”. Ne dà notizia il, che sottolinea: “La trattativa iniziata vari mesi fa fra Regione e Comune, poi proseguita fra Cotral e Atac, sta giungendo alla fine, con sottoscrizione del protocollo di intesa, delibera e quant’altro. Ultima e determinante la Delibera di Giunta Regionale del 4/7/2024 che autorizza Cotral ad acquisire il famoso materiale rotabile da Atac”. “Siamo felici della partita finalmente vinta dall’intelligenza e dal buon senso, siamo contenti di questo successo come; soprattutto siamo felici per i, che avranno (speriamo subito dopo l’estate) unin più in linea (finalmente 6 CAF 300 revisionati e 2 da revisionare, ma affidabili) e quindi tempi di attesa in banchina ridotti e quindi COTRAL ora può #ridurre i tempi di attesa a 15 minuti su intera linea.