Furgone come ariete per rubare le casseforti del Conad

(Di lunedì 8 luglio 2024) Reggio Emilia, 8 luglio 2024 - Doppio furto con spaccata, praticamente con tecniche identiche, la scorsa notte in due supermercati. Il primo verso l’una a Sant’Ilario, in via Guidetti, dove i ladri hanno usato unper sfondare la serranda e infrangere la vetrata, puntando alla cassaforte dell’ufficio, che è stata sradicata per essere portata via. Simile episodio poco dopo, verso le tre, in via Romana a Poviglio. Sempre alla sede del, i ladri hanno usato sempre unper sfondare la vetrata e puntare pure stavolta alla cassaforte, che è stata sradicata dal pavimento per poi essere portata via. I danni risultano essere piuttosto ingenti, soprattutto per quanto riguarda le strutture. Ildi Poviglio è stato chiuso per furto, per poter ripristinare l’area danneggiata dall’azione dei ladri col