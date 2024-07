Euro 2024 Abete | Eliminazione dolorosa c’era l’aspettativa di andare avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Giancarlo, presidente della Lnd, è intervenuto a Gr Parlamento de ‘La Politica nel pallone‘ per commentare l’uscita di scena dell’Italia da: “L’è statae la prestazione negativa. Ci aspettavamo di, invece la Svizzera ha vinto con merito. Dopo l’non manca mai un momento di riflessione, che vale per tutti e investe il calcio italiano. In virtù delle elezioni convocate dal presidente Gravina per il 4 novembre, gli aventi diritto avranno l’opportunità di esprimere posizioni e dialettiche collegate al perché è maturata quest’“.ha poi aggiunto: “Il nostro meccanismo elettorale è particolarmente complesso perché investe una federazione con un numero di tesserati diverso da tutte le altre.