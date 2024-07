Diritti Lgbtqia+ assemblea pubblica ad Avellino di Avionica e Soma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei mesi dell’Onda Pride,chiama all’appello la comunità diper confrontarsi e costruire collettività di fronte ad una città ed una cultura che gioca suitrasformandoli in privilegi per pochi. La nostra comunità si trova, ancora una volta, ad affrontare sfide e attacchi che non possono essere ignorati: attacchi contro le donne, alle quali viene impedito di decidere dei propri corpi in nome di un fanatismo religioso indegno di un Paese, attacchi alla comunità trans, alla quale si nega spietatamente il diritto di esistere con strumenti giuridici indegni; attacchi contro le famiglie arcobaleno, che si vedono negare ogni diritto e riconoscimento da parte di forze politiche che si dicono a favore delle famiglie.