Diane Von Fürstenberg e il dovere della leggerezza di una ragazza ricca

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ci sono due attimi illuminanti, in “Von– Woman in charge”. Al primo, che è proprio all’inizio, ci arriviamo dopo. Il secondo è quando la regista chiede a DVF se può leggerle un passaggio d’una storia di copertina che le dedicò il New York Magazine negli anni Settanta. Lei dice «puoi fare quello che vuoi, sei la regista», poi si volta verso una telecamera che fino a quel momento non sapevamo ci fosse, perché nonostante il documentario sia già al trentaduesimo minuto non abbiamo mai visto una sua inquadratura da quel lato (e mai più ne vedremo una), e dice al cameraman, col sorriso tranquillo delle donne che non devono dimostrare d’essere di potere: sei proprio sicuro di volere quell’angolazione? Prima ancora di vedere il film, mi era già chiaro chi comandasse trae Sharmeen Obaid-Chinoy, nominalmente regista di questo documentario biografico.