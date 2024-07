De Vrij ha scelto il suo futuro | l’Inter accoglie con piacere la sua decisione! – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stefan Deè stato al centro del calciomercato in uscita delnegli ultimi giorni. L’olandese, protagonista con la sua Nazionale agli Europei, hain maniera definitiva come proseguire la propria carriera. LA SCELTA – Stefan Deha deciso di continuare la propria esperienza al. Il difensore olandese, autore di un ottimo Europeo disputato sin qui con la sua Nazionale, ha rifiutato le sirene estere che si sono manifestate negli ultimi giorni per continuare a scrivere nuove pagine di storia con i nerazzurri. Il punto di vista dell’olandese si inserisce nel contesto di un tentativo da parte dell’Al Ittihad per il suo ingaggio in estate, il cui verificarsi sembra essere definitivamente sfumato dopo il mancato approdo di Stefano Pioli sulla panchina del club saudita.