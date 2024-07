Bimba morta nello schianto Il padre ubriaco alla guida e non aveva la patente | Va ripristinato il reato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un’auto che va dritta in una curva, unocontro un muro, una vita innocente travolta dallo sconsiderato comportamento di un adulto,nonostante fosse. La vittima dell’incidente di Villabate, nel Palermitano, è Aurora, tre anni, che viaggiava in nella macchinata dal, Rosario Brusa. L’auto si è schiantata alle 2.30 di domenica contro un muro causando la morte della piccola. Dalle prime indagini, condotte dai carabinieri di Misilmeri, ildella bambina, fabbro di 40 anni, è risultato positivo all’alcoltest (tasso alcolemico superiore a 0,50 microgrammi per litro). Inoltre, stavando senza, che gli era stata ritirata, e la vettura era priva di assicurazione. Il fabbro, che rischia l’accusa di omicidio stradale, era rimasto coinvolto in un incidente simile due anni fa: alle 10 del mattino, finì contro quattro auto parcheggiate in viale Europa a Villabate.