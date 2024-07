Università | nessuno poteva aspettarsi questa città come fanalino di coda

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 7 luglio 2024): tra leitaliane sede di atenei ci sono diverse eccellenze ma c’è anche una sorpresadiIl panorama delle borse di studio universitarie in Italia presenta una disparità regionale che vede il Veneto in una posizione particolarmente critica. La Regione, infatti, si conferma per l’ennesimo annola peggiore in termini di risorse destinate agli aiuti per gli studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati. Universita? italiane -Ansa- Notizie.comLa situazione attuale evidenzia una grave carenza nella disponibilità finanziaria destinata alle borse di studio da parte della Regione Veneto. Con un fabbisogno non coperto di 4.772 borse, i fondi stanziati dalla Regione ammontano a soli 3 milioni di euro.somma è sufficiente a garantire appena 637 borse di studio, lasciando così senza supporto finanziario ben 4.