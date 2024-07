Una parte di me la recensione | una soap opera dispersiva

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 luglio 2024) La serie: Unadi me, 2024. Creata da: Ângela Chaves. Cast: Juliana Paes, Vladimir Brichta, Felipe Abib and Paloma Duarte: Drammatico. Durata: 60 minuti circa/17 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Liana scopre di essere incinta di due gemelli con due paternità differenti: del suo ex marito fedifrago e dell’uomo che l’ha aggredita sessualmente. A chi è consigliato? A chi ama le trame fitte e molto dispersive. Unadi me – serie TV brasiliana creata da Angela Chaves e disponibile su Netflix – segue Liana, una donna la cui vita viene sconvolta da un tradimento e un’aggressione sessuale, portandola a scoprire di essere incinta di due gemelli con padri diversi. Nonostante la performance convincente di Juliana Paes nel ruolo di Liana, la serie non riesce a mantenere le sue promesse: troppoe ambiziosa, tenta di affrontare numerose tematiche, tra cui la violenza sessuale, senza riuscire a svilupparle in modo approfondito e significativo, compromettendo così l’efficacia della narrazione.