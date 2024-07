Roma ondata di arresti per droga litorale e non solo | 7 arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 luglio 2024) Lotta allo spaccio dinella capitale,dida parte della Polizia di Stato. Sette le persone gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti: sequestrati circa 3.300 euro in contanti e quasi 2 kg ditra hashish, cocaina e crack. Ostia, Santa Palomba e la Tiburtina, tutte le operazioni. Lasequestrata dalla Polizia – (ilcorrieredellacitta.com)Sono 7 le persone arrestate dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Nonostante l’arrivo dell’estate non si ferma lo spaccio nella Capitale: dal, dove il turismo balneare ha portato ad un incremento anche dei business illegali, smercio di stupefacenti incluso, alle periferie.