Moto3 David Alonso trionfa ancora e conquista il Sachsenring Luca Lunetta che peccato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Calato il sipario sul GP di Germania, tappa del Mondiale 2024 di. Sul circuito più sinistrorso che ci sia nel calendario iridato, la minima cilindrata ha visto il successo di chi sta ha impresso a fuoco il proprio marchio in questa stagione. Si parla del colombiano, che in sella alla sua CFMOTO si è imposto con 0.187 di margine sul giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e 0.339 sullo spagnolo Iván Ortolá (MT Helmets – MSI).si è rivelato il migliore nella gestione dei vari momenti di una gara in cui le cadute non sono mancate. A pagare il prezzo di troppo ardore sono stati, tra gli altri, il pole-man della Liqui Moly Husqvarna Intact GP, l’olandese Collin Veijer (19° al traguardo), che con questo errore ha perso punti preziosi nella classifica generale per pensare di attaccare il colombiano.