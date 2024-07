Medici per la riapertura di Ortopedia La graduatoria è stata approvata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Comincia a prendere forma la rinascita del reparto diall’ospedale di Codogno, dopo la sospensione del servizio avvenuta nel 2021. Sono stati infatti pubblicati gli esiti del concorso per la copertura di due posti di dirigente medico. La commissione esaminatrice ha approvato lache vede al primo posto un dirigente medico monzese di 55 anni, il quale verrà assunto a tempo indeterminato, mentre ha ottenuto il posto a tempo determinato, per 32 ore settimanali, una trentaduenne iscritta alla scuola di specializzazione originaria della provincia di Novara. Il reparto dovrebbe decollare dal prossimo mese di settembre anche se l’implementazione, come hanno ricordato da Asst alcuni giorni fa, avverrà per gradi. L’azienda sanitaria lodigiana, all’inizio di giugno, aveva confermato che parte delle risorse regionali saranno destinate all’acquisizione di una nuova colonna laparoscopica per le necessità connesse allo sviluppo del servizio dipartendo dalla sala gessi.