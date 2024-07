Lavoratori stressati nel 60% dei casi metà sogna di cambiare vita | il sondaggio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 60% deiè stressato dalla propria professione e il 51% ha preso in considerazione l’idea di mollare tutto e cercare altro. Ogni tre professionisti, uno accetterebbe una decurtazione dei propri introiti a fronte di unapiù serena. I dati emergono da uncondotto da Michael Page, società che opera nel settore del recruitment di manager e professionisti altamente qualificati. Ilha preso in considerazione 3.854 professionisti, fra quelli già occupati e quelli in cerca di lavoro. I malesseri più diffusi in azienda Il 42% degli intervistati lamenta la mancanza di riconoscimento per il proprio valore; il 31% considera i carichi di lavoro eccessivi; il 23% trova difficile conciliare la carriera con laprivata.