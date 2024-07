La prima cosa che vede un personal trainer è un corpo con del potenziale Vede il nostro lato positivo che magari gli altri non notano più

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 luglio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Perché sono ii rubacuori del momento? Argomento da ombrellone, sotto il quale spero voi siate in questo istante. Dunque, perché un maschio muscoloso e tatuato ha finito per coincidere con il massimo desiderio femminile, come testimoniano, a vario titolo, i casi delle signore Blasi e Ramazzotti, e tante altre che potrei citare? Non è stata sempre l’anima che abbiamo voluto curarci quando siamo scappate da rapporti usurati e poco soddisfacenti? E l’obiettivo non era quello di trovare comprensione, conforto, supporto in un altro genere di maschio? E perché allora Cristiano Iovino (pt di Blasi) e non Paolo Crepet, per dire? Attenzione, parliamo di rapporti solidi e non di svago.