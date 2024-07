Hanno litigato per Lino Temptation Island rissa choc tra due tentatrici per il fidanzato di Alessia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024), nuove rivelazioni sulla coppia formata da. Nelle ultime ore il gossip è esploso in maniera definitiva mentre continuare a tenere banco l’uscita poco felice di Luca. Per chi non avesse seguito la puntata di venerdì, Luca aveva ammesso i tradimenti ai danni di Gaia. “I miei tradimenti sono stati tre e Gaia li conosce. Ma durante la nostra conoscenza, ce ne sono stati diversi. Il motivo per cui tradisco? È un bisogno fisiologico, forse la voglia di piacere”. >>“C’è il conduttore top”. Ballando con le stelle, piatto ricchissimo: Milly Carlucci brinda con il big Rai “Spero non ci siano altri motivi. L’attrazione fisica nei confronti di altre donne l’ho gestita male. Evidentemente, non sono capace di comportarmi come si dovrebbe fare quando si intraprende una relazione.