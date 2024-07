Ginnastica artistica Vanessa Ferrari | È giunto il momento di cambiare strada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024)si ritira. Una scelta che era nell’aria, visti i continui infortuni affrontati negli ultimi anni (compreso l’ultimo che le ha impedito di lottare per la convocazione per le Olimpiadi di Parigi) ed una età anagrafica che in una disciplina come laè già importante. La fuoriclasse azzurra ne ha parlato ai microfoni di Eurosport in un intervento a margine dei Campionati Italiani Assoluti andati in scena a Cuneo: “Da dicembre sono stati mesi complicati, prima sono stata male di salute poi ora l’infortunio. Di certo lavorare in queste condizioni mi ha portata ad avere un infortunio dopo l’altro”. La campionessa del mondo All-Around 2006, prima italiana a centrare il titolo iridato, ha aperto laalle colleghe più giovani, a cui augura il meglio: “Questa sarà una bellissima squadra, anche perché molte le ho viste crescere qui a Brescia.