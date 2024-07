Chiletti in più? Non sono niente male | Alena Seredova silenzia gli hater

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Qualche tempo faera finita al centro del gossip per una serie di attacchi ricevuti riguardo il suo aspetto fisico e quei ‘kg di troppo' che hanno infastidito i suoi. Nelle scorse ore laè tornata sul suo profilo personale per parlare dell'argomento attraverso delle domande degli utenti. Quando le è stato domandato se fosse soddisfatta della sua forma fisica, ha risposto: “Nì”, argomentando: “Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti”. Molti dei suoi follower, d'altro canto, sischierati dalla sua parte, facendole i complimenti.