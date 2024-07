Altro che bollito Hamilton vince per la nona volta a Silverstone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 7 luglio 2024) Ci sono attese che vale la pena di vivere se la ricompensa ère davanti alla propria gente. L’attesa durava dal Gp di Arabia Saudita del 2021. Era la penultima gara di un Mondiale che avrebbe scritto per Lewisla pagina più amara della sua carriera, quella di Abu Dhabi con il titolo perso da Verstappen all’ultimo giro. La lunga traversata del deserto è finita, chi pensava sir Lewis fosse sul carrello dei bolliti è servito. Il vecchio leone ruggisce ancora. C’erano tre inglesi davanti nella griglia di partenza ma non era quotato quel che desideravano gli inglesi: vedere Lewisre per la(record assoluto per la F1, nessuno ha mai vinto 9 gare nel medesimo circuito). E in una giornata che più inglese non poteva essere, con nuvoloni gonfi al via e una pioggia che arrivava e poi se ne andava e poi tornava ancora fino a lasciare definitivamente posto al sole il popolo di Sua Maestà ha visto Sir Lewis sventolare commosso la bandiera della Union Jack.