Zielinski e Taremi per l’Inter due prime volte in un colpo solo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Una curiosità legata ai due neo-giocatori delPiotre Medhirendono il loro approdo a Milano ancora più entusiasmante e particolare: ecco di cosa si tratta. DUE IN UNO – I colpi di mercato estivi dell’ultima ora o quelli a sorpresa, sferrati senza alcun rumor che li preceda, sono sicuramente molto entusiasmanti. Ma non è detto che non possano esserlo altrettanto quelli messi a segno da tempo e già annunciati – almeno ufficiosamente. Altrimenti non si spiegherebbe la – legittima – euforia dei tifosi del, che non vedono l’ora di abbracciare i due parametri zero che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono assicurati già lo scorso inverno. A dir la verità, uno di questi – Piotr– è stato annunciato proprio oggi, con tanto di comunicato ufficiale dele dichiarazioni a fronte del diretto interessato.