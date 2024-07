Wimbledon 2024 | Musetti e Fognini destini diversi con vista ottavi Djokovic e Swiatek di nuovo in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Sesta giornata in arrivo a, un giorno ancora condizionato da quello che ha provocato la pioggia ieri, con match sospesi o (soprattutto in doppio) rimandati. Sono comunquei temi che si andranno ad affrontare nella chiusura dei terzi turni, là dove una volta c’era la vigilia dello stop per il Middle Sunday. Una tradizione che, ormai, è svanita (insieme al Manic Monday). Ci saranno quattro confronti da recuperare, primo fra tutti, in casa Italia, quello tra Fabioe lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il ligure era riuscito ad andare avanti di due set a uno, ma si trovava sotto 4-5 (sebbene con il servizio a disposizione) al momento della sospensione. Fino a quel momento era accaduto di tutto: un primo parziale girato per due doppi falli dinel tie-break, due scivolate una più spaventosa dell’altra, ma per fortuna prive di grandi conseguenze, per Bautista Agut e, in fin dei conti, un match anche con buone dosi di spettacolo.