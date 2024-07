Più agenti di polizia locale per l’aeroporto a Orio lunedì 8 luglio il Tavolo in Prefettura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024)al Serio. Il potenziamento dell’organico deglidella. Dove? All‘aeroporto dial Serio. Questo l’oggetto all’ordine del giorno delche si terrà innella giornata die che vedrà impegnate le istituzioni del territper cercare di trovare una soluzione quanto più rispondente alle necessità dello scalo aeroportuale numero tre in Italia per importanza. Una realtà talmente importante da ricoprire l’8% dell’intero Pil bergamasco e che rappresenta una delle risorse, se non la risorsa, quando si parla di sviluppo del territ. Espansione e progettualità devono necessariamente andare di pari passo con il tema della sicurezza, ragione per la quale, appunto, verte la richiesta di aumentare il numero degliche possano, specie in questo periodo estivo, presidiare l’area cercando di contrastare i fenomeni di microcriminalità o, molto più semplicemente, contribuire alla gestione della circolazione.