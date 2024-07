Inghilterra-Svizzera Yakin | Fa male non meritiamo di tornare a casa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Fa. Ci siamo impegnati tantissimo e abbiamo creato molte occasioni. Sono triste per i ragazzi e per l’intera nazione. L’non ha avuto molte occasioni, mentre noi ne abbiamo create parecchie. Nondi, tuttavia possiamo essere davvero orgogliosi“. Questa l’analisi di Murat, ct della, dopo la sconfitta a i calci di rigore contro l’nei quarti di finale di Euro 2024. “Non abbiamo più bisogno di nasconderci. Siamo stati eliminati perché non è stato abbastanza oggi. I rigori sono una questione di fortuna e noi non l’abbiamo avuta. Abbiamo creato molti problemi alle grandi squadre, quindi usciamo a testa alta – ha aggiunto, che infine sull’autore dell’errore decisivo, Manuel Akanji, ha detto – Non ci sono parole di conforto.