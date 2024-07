Incidente a Molinella Bologna muore 55enne dopo uno schianto in moto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024)), 6 luglio 2024 -Tragico, nella notte di ieri, nella Bassa Bolognese. A perdere la vita ilMaurizio Martelli. L’uomo, verso la mezzanotte, stava percorrendo via Canale della Botte in territorio di, a bordo della suaHonda VFR 750. Ad un certo punto però mentre ilfaceva rientro a casa qualcosa deve essere andato storto perché l’uomo ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi a lato della carreggiata. L’impatto è stato devastante e Martelli è morto sul colpo. Sul posto, avvisati da alcuni passanti, i sanitari del 118 che non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso. A rilevare l’i carabinieri della Compagnia di. Spetterà a loro capire perché ilabbia perso il controllo del mezzo: si esclude comunque siano coinvolti terzi.