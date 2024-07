I KASABIAN escono con HAPPENINGS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 5 luglio 2024 è uscito “”, il nuovo album della rock band di Leicester. “” è il nuovo album della bandÈ uscito il 5 luglio 2024 via Columbia Records “”, il nuovo album della rock band di Leicester! L’album è disponibile in digitale e nei seguenti formati fisici: LP Picture, LP vinile rosso trasparente 140 grammi, Lp eco vinile nero 140 grammi, CD, digipack. Track by track Anticipato dai singoli “Darkest Lullaby”, “Coming Back To Me Good”, “Call” e “Algorithms”, “” è l’ottavo album in studio dei. Il brano di apertura “Call”, che è anche il primo scritto da Serge Pizzorno per l’album, stabilisce il tono e l’atmosfera per l’intero disco: «Questo è stato il trampolino di lancio – spiega il frontman Serge Pizzorno – Più silenzioso nelle strofe, più forte per il ritornello: è musica da ballo! La prima parte è quella in cui ci si prepara, la seconda è quella in cui ci scateniamo tutti.