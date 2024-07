Euro2024 il sogno della Svizzera terminerà contro l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024) Inghilterra esi affronteranno alla Dusseldorf Arena alle ore 18 per agguantare un posto in semifinale a, in cui la vincente affronterà una tra Olanda e Turchia. La nazionale di Southgate portava con sé tante aspettative, soprattutto dopo la finale raggiunta nel 2021 e i talenti che sono esplosi in questi pochi anni; finora, però, non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale. Ha passato il girone con una vittoria e due pareggi e agli ottavi ha soffertola Slovacchia, riuscendo a portare il match ai supplementari con la rovesciata di Jude Bellingham al 95esimo. Il centrocampista del Real Madrid, insieme ad Harry Kane, sembra essere quello più in formasquadra; occhi puntati anche su Kobbie Mainoo e Cole Palmer, che quando hanno avuto l’opportunità di giocare, hanno fatto bene.