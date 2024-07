Drammatico incidente nel napoletano | ubriaco travolge una donna con lei anche due bambine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua ad allungarsi tragicamente la lista delle vittime della strada e, la cosa che fa più rabbia, è che sempre più spesso la causa degli incidenti mortali è l’alcol. In tarda serata, nel comune di Camposano, proprio l’alcol ha provocato un terrificanteche è costato la vita ad unadi 26 anni in compagnia di duedi 7e 10 anni. L’mortale Un 26enne alla guida di una Suzuki Splash stava percorrendo via Croce San Nicola, mentre la ragazza stava passeggiando insieme alle nipotine di 7 e 10 anni. L’auto avrebbe preso in pieno la 26enne, sbalzandola in un terreno oltre un muro alto 1 metro e mezzo. Per la, morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare, mentre sono rimaste miracolosamente illese le duema chiaramente in stato di choc per aver assistito in diretta alla morte della zia in quel modo così brutale e violento.