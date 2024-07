Dall’Inghilterra alla Francia | le contese origini dell’haute couture

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 6 luglio 2024) Life&People.it Non tutti sanno che parlare di moda ed hautenon è la stessa cosa. La realizzazione di un capo d’alta moda richiede dalle 100 alle 150 ore fino a raggiungere le 700 se si tratta di un abito da sera. Definirli vestiti sarebbe inappropriato e riduttivo; piuttosto sono assimilabili a vere e proprie opere d’arte. Creazioni disegnate e prodotte artigianalmente su misura: tali potremmo definire i pezzi haute. Espressione, quest’ultima, coniata ufficialmente nel 1945 inma la cui storia ha inizio molti anni prima in un altro paese. Sebbene, infatti, sia abitudine pensare che l’alta moda sia nata nella Ville Limiere, le cose sono andate in maniera differente. Charles Frédérick Worth: il primo couturier della storia Pur non negando che già dal diciassettesimo secolo la corte di Luigi XIV° era ammirata da ogni parte d’Europa per l’eleganza delle dame che la popolavano, è stata l’Inghilterra ad aver dato i natali al primo stilista couturier.