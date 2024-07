Cosa rappresenta la riunione della Sco a pochi giorni dal vertice Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) Riunire la Shanghai Cooperation Organization neiin cui anche ladel nuovo segretario Mark Rutte si riunisce a Washington (e celebra i suoi 75 anni) è un messaggio. E i due leader dell’organizzazione, il russo Vladimir Putin e il cinese Xi Jinping, hanno giocato su questa sovrapposizione nelle loro dichiarazioni pubbliche. La Sco non è la: non ne ha struttura, non ne ha profondità strategica, e nemmeno la storia. Però ambisce a essere un gruppo pseudo-compatto che pensa a riordino e rimodulazione dell’ordine internazionale affinché esso sia meno occidentecentrico (e per effetto, che lasia indebolita). E attenzione: il processo di continuo allargamento e la crescita dei Paesi osservatori e dialogue partner l’ha portata a includere al suo interno circa la metàpopolazione e un terzo del Pil mondiale.