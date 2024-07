Colti sul fatto i ladri di gasolio un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Lucca, 6 luglio 2024 – Stavano rubando dal serbatoio di un Tir parcheggiato sulla via Pesciatina il, aspirandolo attraverso un tubo di gomma. I due individui sono stati intercettati e sorpresi dai carabinieri di Villa Basilica. I malviventi, già monitorati nei giorni precedenti, sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda risultata rubata, ma i militari li hanno bloccati all’uscita del parcheggio, grazie anche all’ausilio di una seconda pattuglia, intervenuta a sostegno. I, nella fuga, hanno speronato la Jeep Renegade dei militari i quali, però, non hanno mollato e dopo un breve inseguimento hanno raggiunto i fuggitivi in via del Centenario a Porcari, dove gli autori del furto hanno abbandonato l’utilitaria, scappando a piedi nei campi.