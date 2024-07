Chiara Ferragni e Fedez ritorno di fiamma | chi ne è certo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Personaggi tv.di: chi ne è– Durante l’ultima puntata della settimana di Estate in Diretta, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini si sono occupati di, dell’uscita di lei con Tony Effe e Andrea Bisciotti e di quella di lui con l’influencer Taylor Mega. In studio a commentare le vicende dei Ferragnez Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Gigi Marzullo, Arianna David e Stefania Orlando. ( dopo le foto) Stefania Orlando su Rai 1 è stata la prima a commentare i nuovi flirt. L’ex gieffina ha previsto unditra. “Qui c’è qualcosa di strano. Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po’ troppo? Ci sono troppi video. Io la mando a dire a te e te la mandi a dire a me.