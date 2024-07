Weekend a Roma e dintorni | 6 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 luglio

Leggi tutta la notizia su funweek

Il primo fine settimana di luglio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone per eventi e appuntamenti da non perdere. Nella città eterna anche questo weekend sono tante le cose da fare: di seguito tutti i dettagli per trascorrere il weekend del 6 e 7 luglio 2024.

Tutti gli appuntamenti del weekend del 6 e 7 luglio: Melodie in Villa il progetto che porta la grande musica nelle ville e nei parchi della città, promosso dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dal Dipartimento Attività Culturali, a cura di Zètema Progetto Cultura e dell'associazione Enarchè. Il 7 luglio alle ore 11 a Villa Bonelli (via Camillo Montalcini 1), replica di Autorini nel mondo a cura del Quartetto Pessoa.