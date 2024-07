Una linea perfetta in riva al mare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dici estate e pensi: sole,, relax, spiaggia e, unica nota dolente, la prova costume. Temutissima al pari di un esame da superare a pieni voti e con lo specchio, giudice unico, che rimanda un’immagine ben diversa da quella che si vorrebbe vedere. Per conquistare il tanto agognato beach body, la strategia più diffusa è tagliare le calorie e fare più movimento, ma ci sono ancora tante idee sbagliate che portano a commettere, spesso inconsciamente, errori che compromettono il raggiungimento degli obiettivi. Saltare la prima colazione è una pessima idea. Dovrebbe essere il pasto più importante perchè ricarica l’organismo dopo una notte di digiuno. Inoltre, uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che digiunare al mattino non ha alcun effetto sul metabolismo.