Truffa dell’auto in panne a Bologna smascherato il finto meccanico

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Immaginate di uscire dal cinema in una serata piovosa e di voler solamente entrare in macchina per tornare velocemente a casa. Ma la batteriaè scarica. E ad aspettarvi c’è un uomo, che si rivela untore. Può sembrare la trama di un film, invece è ciò che è successo a sei ragazzi lunedì sera fuori dal cinema in viale Europa, vittime di unasingolare, per fortuna sventata. È circa mezzanotte quando una coppia di ventenni esce dalla sala e raggiungere la propria Fiat 500 nel parcheggio. Il telecomando però non funziona e l’auto non si apre: solo utilizzando la chiave i due riescono a salire in macchina. Dove il quadro non si accende. La batteria è scarica. All’improvviso, da un auto scende un uomo che, con indosso una maglia della Fiat, dice di essere ildi una (finta) officina vicina, che opera di notte quando ci sono temporali, visto che “lampi e tuoni fanno scaricare le batterie”, sostiene iltore.