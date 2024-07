Troppi cinghiali vanno abbattuti Il grido d’allarme degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le vie di Firenze, ieri, si sono macchiate di giallo in protesta contro la situazioneungulati, che glidichiarano essere diventata insostenibile. Per questo hanno marciato da Porta a Prato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione con alcune sagome dia grandezza naturale. Centinaia i manifestanti dice la questura, duemila dicono gli organizzatori. Provengono da tutta la Toscana e sono i giovani imprenditori di Coldiretti che chiedono alla Regione di contenere la fauna selvatica, così aggressiva. Accanto a loro anche decine di sindaci e amministratori locali. Protestano perché i danni causati dagli ungulati si stimano in circa due milioni di euro. La presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, è chiara: "È una stima al ribasso, perché molti non denunciano.