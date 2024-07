Roma | aggredisce 47enne e viene scoperto con 45 grammi di cocaina arrestato 20enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Nova) – Ha aggredito un uomo di 47 anni dopo una lite tra automobilisti e, una volta rintracciato, e’ stato trovato in possesso di un involucro contenente 45di. Per questo, i carabinieri della compagnia di Velletri, in provincia di, hannoun ragazzo di 20 anni del posto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio e denunciato per lesioni aggravate, porto di armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione. I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri, quando un uomo aveva denunciato, presso la stazione carabinieri di Velletri, che lo scorso 29 giugno , dopo una lite fra automobilisti, era stato seguito e aggredito con uno sfollagente da un giovane della zona del quale aveva indicato le generalita’. La vittima, che a seguito dell’aggressione ha riportato lesioni con una prognosi di 30 giorni, ha riferito anche di minacce di morte che potevano far presupporre la disponibilita’ di armi da parte dell’aggressore.